Варваринская Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Сын: Варваринский Михаил Ефимович
Отец ребёнка: Варваринский Евфимий Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Миловидова Елизавета Ефимовна
Отец ребёнка: Варваринский Евфимий Николаевич
с. Новошино, Муромский у., Владимирская губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Варваринский Виктор Евфимович
Отец ребёнка: Варваринский Евфимий Николаевич
Смерть
Неизвестно