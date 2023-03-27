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Варваринская Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Сын: Варваринский Михаил Ефимович

Отец ребёнка: Варваринский Евфимий Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Миловидова Елизавета Ефимовна

Отец ребёнка: Варваринский Евфимий Николаевич

с. Новошино, Муромский у., Владимирская губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Варваринский Виктор Евфимович

Отец ребёнка: Варваринский Евфимий Николаевич

Смерть
Неизвестно
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