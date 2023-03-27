Варваринский Евфимий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1812
Дата смертиОколо 1891
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812
Отец: Варваринский Николай
Мать: Варваринский ?
Рождение ребёнка
1845
Сын: Варваринский Михаил Ефимович
Мать ребёнка: Варваринская Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Миловидова Елизавета Ефимовна
Мать ребёнка: Варваринская Анна Ивановна
с. Новошино, Муромский у., Владимирская губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Варваринский Виктор Евфимович
Мать ребёнка: Варваринская Анна Ивановна
Смерть
Около 1891
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
с. Новошино