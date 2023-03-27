Варваринский Евфимий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варваринский Евфимий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

Около 1891

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: Варваринский Николай

Мать: Варваринский ?

Рождение ребёнка
1845

Сын: Варваринский Михаил Ефимович

Мать ребёнка: Варваринская Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Миловидова Елизавета Ефимовна

Мать ребёнка: Варваринская Анна Ивановна

с. Новошино, Муромский у., Владимирская губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Варваринский Виктор Евфимович

Мать ребёнка: Варваринская Анна Ивановна

Смерть
Около 1891
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
с. Новошино
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