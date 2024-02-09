деревня Малое Юрьево, деревня Малое Юрьево, Муромский муниципальный район, Владимирская область (на 2019) — Familio

Малое Юрьево

Муромский муниципальный район, Владимирская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Владимирской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Муромский уезд
3366Юрьево малое, сц. вл.при рч. Кортыни.1010103540
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3367Васильевский, пог.при рч. Кортыни.131382331Церковь православная 1.
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Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Муромский уезд, Ковардицкая волость
4069Юрьево Малое сельцо12318133117

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Владимирская область, Муромский район
2642Малое Юрьеводеревня55°34'41°52'N-37-024

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Владимирская область, Муромский муниципальный район, Ковардицкое сельское поселение
17644424221д Малое Юрьеводеревня
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