Варваринская Любовь Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варваринская Любовь Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.10.1866

Сын: Варваринский Николай Викторович

Отец ребёнка: Варваринский Виктор Евфимович

Муром, округ Муром, Владимирская область
Рождение ребёнка
21.02.1868

Сын: Варваринский Сергей Викторович

Отец ребёнка: Варваринский Виктор Евфимович

Муром, округ Муром, Владимирская область
Рождение ребёнка
05.02.1878

Дочь: Александра Викторовна

Отец ребёнка: Варваринский Виктор Евфимович

Муром, округ Муром, Владимирская область
Рождение ребёнка
23.01.1880

Сын: Варваринский Григорий Викторович

Отец ребёнка: Варваринский Виктор Евфимович

Муром, округ Муром, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варваринский Виктор Евфимович

Смерть
Неизвестно
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