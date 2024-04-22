Анисим Сергеев
Место рождения
Дата рождения15.02.1802 ст.
Дата смерти01.02.1831 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1802 ст.
Отец: Сергей Федоров
Мать: Прасковья Игнатова
Бракосочетание
22.05.1816 ст.
Жена: Евдокия Дмитриева
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.03.1819 ст.
Дочь: Дарья Анисимова
Мать ребёнка: Евдокия Дмитриева
Рождение ребёнка
1823 ст.
Дочь: Анна Анисимова
Мать ребёнка: Евдокия Дмитриева
Рождение ребёнка
01.09.1824 ст.
Сын: Феоктист Анисимов
Мать ребёнка: Евдокия Дмитриева
Рождение ребёнка
03.05.1826 ст.
Дочь: Александра Анисимова
Мать ребёнка: Евдокия Дмитриева
Рождение ребёнка
28.08.1829 ст.
Дочь: Марфа Анисимова
Мать ребёнка: Евдокия Дмитриева
Смерть
01.02.1831 ст.
От чахотки
Рождение ребёнка
07.03.1831 ст.
Сын: Ефим Анисимов
Мать ребёнка: Евдокия Дмитриева