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Анисим Сергеев

Место рождения

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

15.02.1802 ст.

Дата смерти

01.02.1831 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1802 ст.

Отец: Сергей Федоров

Мать: Прасковья Игнатова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
22.05.1816 ст.

Жена: Евдокия Дмитриева

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.03.1819 ст.

Дочь: Дарья Анисимова

Мать ребёнка: Евдокия Дмитриева

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1823 ст.

Дочь: Анна Анисимова

Мать ребёнка: Евдокия Дмитриева

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.09.1824 ст.

Сын: Феоктист Анисимов

Мать ребёнка: Евдокия Дмитриева

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
03.05.1826 ст.

Дочь: Александра Анисимова

Мать ребёнка: Евдокия Дмитриева

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
28.08.1829 ст.

Дочь: Марфа Анисимова

Мать ребёнка: Евдокия Дмитриева

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
01.02.1831 ст.
Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От чахотки
Рождение ребёнка
07.03.1831 ст.

Сын: Ефим Анисимов

Мать ребёнка: Евдокия Дмитриева

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
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