Прасковья Игнатова
Место рождения
Дата рождения1772 ст.
Дата смерти06.02.1835 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772 ст.
Рождение ребёнка
05.09.1798 ст.
Сын: Захар Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Федоров
Рождение ребёнка
15.02.1802 ст.
Сын: Анисим Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Федоров
Рождение ребёнка
01.04.1804 ст.
Дочь: Мария Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей Федоров
Взята в деревне Макеевой, из крестьян помещика Алексея Михайлова сына Зыкова
Смерть
06.02.1835 ст.
От древности