Прасковья Игнатова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрасковья Игнатова

Прасковья Игнатова

Место рождения

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1772 ст.

Дата смерти

06.02.1835 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1776 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.09.1798 ст.

Сын: Захар Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Федоров

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.02.1802 ст.

Сын: Анисим Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Федоров

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.04.1804 ст.

Дочь: Мария Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Федоров

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей Федоров

Взята в деревне Макеевой, из крестьян помещика Алексея Михайлова сына Зыкова
Смерть
06.02.1835 ст.
Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От древности
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close