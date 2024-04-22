Сергей Федоров
Место рождения
Дата рождения1776 ст.
Дата смерти10.03.1837 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776 ст.
Отец: Федор Петров
Мать: Екатерина Васильева
Рождение ребёнка
05.09.1798 ст.
Сын: Захар Сергеев
Мать ребёнка: Прасковья Игнатова
Рождение ребёнка
15.02.1802 ст.
Сын: Анисим Сергеев
Мать ребёнка: Прасковья Игнатова
Рождение ребёнка
01.04.1804 ст.
Дочь: Мария Сергеева
Мать ребёнка: Прасковья Игнатова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Игнатова
Взята в деревне Макеевой, из крестьян помещика Алексея Михайлова сына Зыкова
Смерть
10.03.1837 ст.
От сляглой