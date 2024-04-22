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Сергей Федоров

Место рождения

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1776 ст.

Дата смерти

10.03.1837 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776 ст.

Отец: Федор Петров

Мать: Екатерина Васильева

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.09.1798 ст.

Сын: Захар Сергеев

Мать ребёнка: Прасковья Игнатова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.02.1802 ст.

Сын: Анисим Сергеев

Мать ребёнка: Прасковья Игнатова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.04.1804 ст.

Дочь: Мария Сергеева

Мать ребёнка: Прасковья Игнатова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Игнатова

Взята в деревне Макеевой, из крестьян помещика Алексея Михайлова сына Зыкова
Смерть
10.03.1837 ст.
Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От сляглой
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