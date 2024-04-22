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Екатерина Васильева

Место рождения

Иншаково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1752 ст.

Дата смерти

07.04.1817 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1752 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Иншаково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1776 ст.

Сын: Сергей Федоров

Отец ребёнка: Федор Петров

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1778 ст.

Дочь: Татьяна Федорова

Отец ребёнка: Федор Петров

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1780 ст.

Сын: Михаил Федоров

Отец ребёнка: Федор Петров

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Петров

Взята в деревне Иншаковой, из крестьян помещика Михаила Андреева сына Зыкова
Смерть
07.04.1817 ст.
Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От старости
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