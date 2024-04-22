Екатерина Васильева
Место рождения
Дата рождения1752 ст.
Дата смерти07.04.1817 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752 ст.
Рождение ребёнка
1776 ст.
Сын: Сергей Федоров
Отец ребёнка: Федор Петров
Рождение ребёнка
1778 ст.
Дочь: Татьяна Федорова
Отец ребёнка: Федор Петров
Рождение ребёнка
1780 ст.
Сын: Михаил Федоров
Отец ребёнка: Федор Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Петров
Взята в деревне Иншаковой, из крестьян помещика Михаила Андреева сына Зыкова
Смерть
07.04.1817 ст.
От старости