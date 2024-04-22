Дарья Анисимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДарья Анисимова

Дарья Анисимова

Место рождения

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

08.03.1819 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1819 ст.

Отец: Анисим Сергеев

Мать: Евдокия Дмитриева

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
03.11.1835 ст.

Муж: Дмитрий Устинов

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.04.1837 ст.

Сын: Семен Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Устинов

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
14.10.1838 ст.

Дочь: Прасковья Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Устинов

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
24.09.1840 ст.

Дочь: Фекла Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Устинов

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
03.07.1842 ст.

Сын: Антон Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Устинов

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.02.1845 ст.

Дочь: Агафья Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Устинов

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.01.1848 ст.

Сын: Георгий Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Устинов

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.06.1849 ст.

Сын: Леонтий Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Устинов

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.06.1849 ст.

Сын: Тихон Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Устинов

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close