Дарья Анисимова
Место рождения
Дата рождения08.03.1819 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1819 ст.
Отец: Анисим Сергеев
Мать: Евдокия Дмитриева
Бракосочетание
03.11.1835 ст.
Муж: Дмитрий Устинов
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.04.1837 ст.
Сын: Семен Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Устинов
Рождение ребёнка
14.10.1838 ст.
Дочь: Прасковья Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Устинов
Рождение ребёнка
24.09.1840 ст.
Дочь: Фекла Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Устинов
Рождение ребёнка
03.07.1842 ст.
Сын: Антон Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Устинов
Рождение ребёнка
08.02.1845 ст.
Дочь: Агафья Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Устинов
Рождение ребёнка
10.01.1848 ст.
Сын: Георгий Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Устинов
Рождение ребёнка
10.06.1849 ст.
Сын: Леонтий Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Устинов
Рождение ребёнка
10.06.1849 ст.
Сын: Тихон Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Устинов
Смерть
Неизвестно