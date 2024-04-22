Дмитрий Устинов
Место рождения
Дата рождения21.10.1816 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1816 ст.
Бракосочетание
03.11.1835 ст.
Жена: Дарья Анисимова
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.04.1837 ст.
Сын: Семен Дмитриев
Мать ребёнка: Дарья Анисимова
Рождение ребёнка
14.10.1838 ст.
Дочь: Прасковья Дмитриева
Мать ребёнка: Дарья Анисимова
Рождение ребёнка
24.09.1840 ст.
Дочь: Фекла Дмитриева
Мать ребёнка: Дарья Анисимова
Рождение ребёнка
03.07.1842 ст.
Сын: Антон Дмитриев
Мать ребёнка: Дарья Анисимова
Рождение ребёнка
08.02.1845 ст.
Дочь: Агафья Дмитриева
Мать ребёнка: Дарья Анисимова
Рождение ребёнка
10.01.1848 ст.
Сын: Георгий Дмитриев
Мать ребёнка: Дарья Анисимова
Рождение ребёнка
10.06.1849 ст.
Сын: Леонтий Дмитриев
Мать ребёнка: Дарья Анисимова
Рождение ребёнка
10.06.1849 ст.
Сын: Тихон Дмитриев
Мать ребёнка: Дарья Анисимова
Смерть
Неизвестно