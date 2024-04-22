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Дмитрий Устинов

Место рождения

Ширяево, Рязанский уезд, Рязанская губерния

Дата рождения

21.10.1816 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1819 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1816 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ширяево, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
03.11.1835 ст.

Жена: Дарья Анисимова

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.04.1837 ст.

Сын: Семен Дмитриев

Мать ребёнка: Дарья Анисимова

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
14.10.1838 ст.

Дочь: Прасковья Дмитриева

Мать ребёнка: Дарья Анисимова

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
24.09.1840 ст.

Дочь: Фекла Дмитриева

Мать ребёнка: Дарья Анисимова

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
03.07.1842 ст.

Сын: Антон Дмитриев

Мать ребёнка: Дарья Анисимова

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.02.1845 ст.

Дочь: Агафья Дмитриева

Мать ребёнка: Дарья Анисимова

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.01.1848 ст.

Сын: Георгий Дмитриев

Мать ребёнка: Дарья Анисимова

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.06.1849 ст.

Сын: Леонтий Дмитриев

Мать ребёнка: Дарья Анисимова

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.06.1849 ст.

Сын: Тихон Дмитриев

Мать ребёнка: Дарья Анисимова

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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