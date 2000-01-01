деревня Ширяево, Рязанский уезд, Рязанская губерния (на 1906) — Familio

Ширяево

Рязанский уезд, Рязанская губерния (на 1906)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Рязанской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Рязанский уезд
357Ширяево, д. вл.при колодце.9022104442

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Верейская волость
Ширяево689624525010290906БусаевоРазработка леса
Рязанский уезд, Спас-Клепиковская волость
Ширяево, Анненское тож деревня6910при прос. дор. в с. Бусаево247466140909023Спас-КлепикиПлотн., смол. и вяз. сет.

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