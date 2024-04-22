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Евдокия Дмитриева

Место рождения

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

04.08.1800 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1800 ст.

Отец: Дмитрий Никифоров

Мать: Агафья Никитина

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
22.05.1816 ст.

Муж: Анисим Сергеев

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.03.1819 ст.

Дочь: Дарья Анисимова

Отец ребёнка: Анисим Сергеев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1823 ст.

Дочь: Анна Анисимова

Отец ребёнка: Анисим Сергеев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.09.1824 ст.

Сын: Феоктист Анисимов

Отец ребёнка: Анисим Сергеев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
03.05.1826 ст.

Дочь: Александра Анисимова

Отец ребёнка: Анисим Сергеев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
28.08.1829 ст.

Дочь: Марфа Анисимова

Отец ребёнка: Анисим Сергеев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
07.03.1831 ст.

Сын: Ефим Анисимов

Отец ребёнка: Анисим Сергеев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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