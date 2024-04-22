Евдокия Дмитриева
Место рождения
Дата рождения04.08.1800 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1800 ст.
Отец: Дмитрий Никифоров
Мать: Агафья Никитина
Бракосочетание
22.05.1816 ст.
Муж: Анисим Сергеев
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.03.1819 ст.
Дочь: Дарья Анисимова
Отец ребёнка: Анисим Сергеев
Рождение ребёнка
1823 ст.
Дочь: Анна Анисимова
Отец ребёнка: Анисим Сергеев
Рождение ребёнка
01.09.1824 ст.
Сын: Феоктист Анисимов
Отец ребёнка: Анисим Сергеев
Рождение ребёнка
03.05.1826 ст.
Дочь: Александра Анисимова
Отец ребёнка: Анисим Сергеев
Рождение ребёнка
28.08.1829 ст.
Дочь: Марфа Анисимова
Отец ребёнка: Анисим Сергеев
Рождение ребёнка
07.03.1831 ст.
Сын: Ефим Анисимов
Отец ребёнка: Анисим Сергеев
Смерть
Неизвестно