Елагина (Мойер) Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.10.1820
Дата смерти1891
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1820
Отец: Мойер Иван Филиппович
Мать: Мойер Мария Андреевна
Бракосочетание
1846
Бунино, Урицкий муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
06.10.1852
Сын: Елагин Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Елагин Василий Алексеевич
г. Меран, Тироль, Австро-Венгерская Империя
Рождение ребёнка
18.04.1860
Дочь: Беэр Мария Васильевна
Отец ребёнка: Елагин Василий Алексеевич
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1891