Елагина (Мойер) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елагина (Мойер) Екатерина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.1820

Дата смерти

1891

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1820

Отец: Мойер Иван Филиппович

Мать: Мойер Мария Андреевна

Бракосочетание
1846

Муж: Елагин Василий Алексеевич

Бунино, Урицкий муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
06.10.1852

Сын: Елагин Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Елагин Василий Алексеевич

г. Меран, Тироль, Австро-Венгерская Империя
Рождение ребёнка
18.04.1860

Дочь: Беэр Мария Васильевна

Отец ребёнка: Елагин Василий Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1891
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