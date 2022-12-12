Мойер Иван (Иоганн Кристиан) Филиппович
Место рождения
Дата рождения10.03.1786
Дата смерти01.04.1858
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.01.1817
Жена: Мойер Мария Андреевна
Тарту, Tartu linn, Tartu maakond
Рождение ребёнка
19.10.1820
Дочь: Елагина Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Мойер Мария Андреевна
Смерть
01.04.1858
Бунино, Урицкий муниципальный район, Орловская область