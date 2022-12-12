Мойер Иван (Иоганн Кристиан) Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМойер Иван (Иоганн Кристиан) Филиппович

Мойер Иван (Иоганн Кристиан) Филиппович

avatar

Место рождения

Таллин, Ревельский уезд

Дата рождения

10.03.1786

Дата смерти

01.04.1858

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1793 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Таллин, Ревельский уезд
Бракосочетание
14.01.1817

Жена: Мойер Мария Андреевна

Тарту, Tartu linn, Tartu maakond
Рождение ребёнка
19.10.1820

Дочь: Елагина Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Мойер Мария Андреевна

Смерть
01.04.1858
Бунино, Урицкий муниципальный район, Орловская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close