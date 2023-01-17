Беэр (Елагина) Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения18.04.1860
Дата смерти1932
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1860
Бракосочетание
09.02.1886
Бунино, Урицкий муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
02.01.1887
Отец ребёнка: Беэр Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
10.06.1888
Отец ребёнка: Беэр Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Ястребова Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Беэр Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
26.11.1898
Отец ребёнка: Беэр Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Нифонтова Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Беэр Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
26.03.1901
Отец ребёнка: Беэр Сергей Алексеевич
Смерть
1932