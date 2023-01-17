Беэр (Елагина) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБеэр (Елагина) Мария Васильевна

Беэр (Елагина) Мария Васильевна

avatar

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

18.04.1860

Дата смерти

1932

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1860

Отец: Елагин Василий Алексеевич

Мать: Елагина Екатерина Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
09.02.1886

Муж: Беэр Сергей Алексеевич

Бунино, Урицкий муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
02.01.1887

Сын: Беэр Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Беэр Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
10.06.1888

Сын: Беэр Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Беэр Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Ястребова Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Беэр Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
26.11.1898

Сын: Беэр Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Беэр Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Нифонтова Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Беэр Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
26.03.1901

Сын: Беэр Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: Беэр Сергей Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1932
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close