Елагин Василий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1818
Дата смерти11.07.1879
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
13.06.1818
Отец: Елагин Алексей Андреевич
Мать: Елагина Авдотья Петровна
Бракосочетание
1846
Бунино, Урицкий муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
06.10.1852
Сын: Елагин Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Елагина Екатерина Ивановна
г. Меран, Тироль, Австро-Венгерская Империя
Рождение ребёнка
18.04.1860
Дочь: Беэр Мария Васильевна
Мать ребёнка: Елагина Екатерина Ивановна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
11.07.1879
Тарту, Tartu linn, Tartu maakond