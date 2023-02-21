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Елагин Василий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1818

Дата смерти

11.07.1879

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1818

Отец: Елагин Алексей Андреевич

Мать: Елагина Авдотья Петровна

Бракосочетание
1846

Жена: Елагина Екатерина Ивановна

Бунино, Урицкий муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
06.10.1852

Сын: Елагин Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Елагина Екатерина Ивановна

г. Меран, Тироль, Австро-Венгерская Империя
Рождение ребёнка
18.04.1860

Дочь: Беэр Мария Васильевна

Мать ребёнка: Елагина Екатерина Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
11.07.1879
Тарту, Tartu linn, Tartu maakond
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