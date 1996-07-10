Иванова (Расновская) Наталья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванова (Расновская) Наталья Алексеевна

Иванова (Расновская) Наталья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1916

Дата смерти

10.07.1996

Пол

Женский

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1916

Отец: Расновский Алексей

Мать: Расновская Матрена Андреевна

Бракосочетание
23.08.1934

Муж: Иванов Николай Васильевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1936

Сын: Иванов Игорь Николаевич

Отец ребёнка: Иванов Николай Васильевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
17.01.1938

Сын: Иванов Леонид Николаевич

Отец ребёнка: Иванов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
?.07.1941

Дочь: Иванова Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Иванов Николай Васильевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1945

Сын: Иванов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Иванов Николай Васильевич

Смерть
10.07.1996