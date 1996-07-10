Иванова (Расновская) Наталья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1916
Дата смерти10.07.1996
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1916
Отец: Расновский Алексей
Бракосочетание
23.08.1934
Рождение ребёнка
1936
Отец ребёнка: Иванов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
17.01.1938
Отец ребёнка: Иванов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
?.07.1941
Дочь: Иванова Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Иванов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1945
Сын: Иванов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Иванов Николай Васильевич
Смерть
10.07.1996