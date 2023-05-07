Расновский Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Расновский Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Расновский Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Расновская Матрена Андреевна

Рождение ребёнка
14.02.1914

Дочь: Константинова Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Расновская Матрена Андреевна

Рождение ребёнка
19.08.1916

Дочь: Иванова Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Расновская Матрена Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Расновская Матрена Андреевна

Смерть
Неизвестно
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