Расновский Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1905
Сын: Расновский Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Расновская Матрена Андреевна
Рождение ребёнка
14.02.1914
Дочь: Константинова Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Расновская Матрена Андреевна
Рождение ребёнка
19.08.1916
Дочь: Иванова Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Расновская Матрена Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно