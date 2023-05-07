Расновская Матрена Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смерти29.04.1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Сын: Расновский Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Расновский Алексей
Рождение ребёнка
?.02.1914
Дочь: Константинова Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Расновский Алексей
Рождение ребёнка
19.08.1916
Дочь: Иванова Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Расновский Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Расновский Алексей
Смерть
29.04.1942