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Расновская Матрена Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

29.04.1942

Пол

Женский

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Расновский Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Расновский Алексей

Рождение ребёнка
?.02.1914

Дочь: Константинова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Расновский Алексей

Рождение ребёнка
19.08.1916

Дочь: Иванова Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Расновский Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Расновский Алексей

Смерть
29.04.1942