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Константинова (Расновская) Мария Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1914

Дата смерти

28.10.2001

Пол

Женский

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1914

Отец: Расновский Алексей Андреев

Мать: Расновская Матрена (Матрона) Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Константинов -

Бракосочетание
25.01.1933

Муж: Рохнасто Арво Исаакович

Рождение ребёнка
20.03.1934

Дочь: Рохнасто Эльвира Арвовна

Отец ребёнка: Рохнасто Арво Исаакович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
04.01.1938

Сын: Рохнасто Валерий Арвович

Отец ребёнка: Рохнасто Арво Исаакович

Рождение ребёнка
24.12.1940

Сын: Рохнасто Артур Арвович

Отец ребёнка: Рохнасто Арво Исаакович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
15.02.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Константинов -

Смерть
28.10.2001

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