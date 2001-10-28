Константинова (Расновская) Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1914
Дата смерти28.10.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1914
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Константинов -
Бракосочетание
25.01.1933
Рождение ребёнка
20.03.1934
Дочь: Рохнасто Эльвира Арвовна
Отец ребёнка: Рохнасто Арво Исаакович
Рождение ребёнка
04.01.1938
Отец ребёнка: Рохнасто Арво Исаакович
Рождение ребёнка
24.12.1940
Отец ребёнка: Рохнасто Арво Исаакович
Рождение ребёнка
15.02.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Константинов -
Смерть
28.10.2001