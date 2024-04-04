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Рохнасто Арво Исаакович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1915

Дата смерти

21.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1915

Отец: Рахнасто Исаак Исаакович

Мать: не указана

Бракосочетание
25.01.1933

Жена: Константинова (Расновская) Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
20.03.1934

Дочь: Рохнасто Эльвира Арвовна

Мать ребёнка: Константинова (Расновская) Мария Алексеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
04.01.1938

Сын: Рохнасто Валерий Арвович

Мать ребёнка: Константинова (Расновская) Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
24.12.1940

Сын: Рохнасто Артур Арвович

Мать ребёнка: Константинова (Расновская) Мария Алексеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
21.03.1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Умер от истощения в блокадном Ленинграде

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