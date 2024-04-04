Рохнасто Арво Исаакович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1915
Дата смерти21.03.1942
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1915
Отец: Рахнасто Исаак Исаакович
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1933
Рождение ребёнка
20.03.1934
Дочь: Рохнасто Эльвира Арвовна
Мать ребёнка: Константинова (Расновская) Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
04.01.1938
Мать ребёнка: Константинова (Расновская) Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
24.12.1940
Мать ребёнка: Константинова (Расновская) Мария Алексеевна
Смерть
21.03.1942
Умер от истощения в блокадном Ленинграде