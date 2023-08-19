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Иванов Николай Васильевич

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Место рождения

Кривуха, Дновский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

08.05.1909 ст.

Дата смерти

02.02.1984

Пол

Мужской

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1909 ст.

Отец: Григорьев Василий Иванович

Мать: Осипова Татьяна Осиповна

Кривуха, Дновский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
23.08.1934

Жена: Иванова Наталья Алексеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1936

Сын: Иванов Игорь Николаевич

Мать ребёнка: Иванова Наталья Алексеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
17.01.1938

Сын: Иванов Леонид Николаевич

Мать ребёнка: Иванова Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
?.07.1941

Дочь: Иванова Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Иванова Наталья Алексеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1945

Сын: Иванов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Иванова Наталья Алексеевна

Смерть
02.02.1984
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