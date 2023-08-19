Иванов Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения08.05.1909 ст.
Дата смерти02.02.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1909 ст.
Бракосочетание
23.08.1934
Рождение ребёнка
1936
Мать ребёнка: Иванова Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
17.01.1938
Мать ребёнка: Иванова Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
?.07.1941
Дочь: Иванова Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Иванова Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
1945
Сын: Иванов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Иванова Наталья Алексеевна
Смерть
02.02.1984