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Осипова Татьяна Осиповна

Место рождения

Чураково, Волотовский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

09.03.1936

Пол

Женский

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Осип

Мать: не указана

Чураково, Волотовский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
16.01.1906

Муж: Григорьев Василий Иванович

Морино, Дновский муниципальный район, Псковская область
МК Иверской церкви с. Морина 1906 г.
Бракосочетание
16.01.1906 ст.

Муж: Григорьев Василий Иванович

Морино, Дновский муниципальный район, Псковская область
Иверская церковь погоста Морина (МК 1906) Ф. 39 22/1326
Рождение ребёнка
08.05.1909 ст.

Сын: Иванов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Григорьев Василий Иванович

Кривуха, Дновский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
После 1909

Дочь: Валентина??? Васильевна

Отец ребёнка: Григорьев Василий Иванович

Рождение ребёнка
До 1909

Дочь: Нина??? Васильевна

Отец ребёнка: Григорьев Василий Иванович

Смерть
09.03.1936
Кривуха, Дновский муниципальный район, Псковская область
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