Осипова Татьяна Осиповна
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смерти09.03.1936
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Осип
Бракосочетание
16.01.1906
МК Иверской церкви с. Морина 1906 г.
Бракосочетание
16.01.1906 ст.
Иверская церковь погоста Морина (МК 1906) Ф. 39 22/1326
Рождение ребёнка
08.05.1909 ст.
Сын: Иванов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Григорьев Василий Иванович
Рождение ребёнка
После 1909
Дочь: Валентина??? Васильевна
Отец ребёнка: Григорьев Василий Иванович
Рождение ребёнка
До 1909
Дочь: Нина??? Васильевна
Отец ребёнка: Григорьев Василий Иванович
Смерть
09.03.1936