Пенкина (Некрасова) Евгения Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пенкина (Некрасова) Евгения Павловна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

25.11.1916

Дата смерти

06.06.1977

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1916

Отец: Некрасов-Коськов Павел Алексеевич

Мать: Некрасова Дарья Михайловна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Евгения Некрасова (в замужестве Пенкина), 1916 г.р., из семьи расстрелянного большевиками 16 марта 1930 г. крестьянина-единоличника (на самом деле, - купца II гильдии), род. в дер. Дедово Зубцовского ... Показать все
Рождение ребёнка
25.07.1939

Дочь: Скворцова Тамара Михайловна

Отец ребёнка: Пенкин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Поплавская Маргарита Михайловна

Отец ребёнка: Пенкин Михаил Иванович

аргарита Пенкина (в замужестве Поплавская), 1941 г.р., родилась в Москве, детство и юность прошли в одной из комнат московской коммуналки с плесенью на стенах, где жила вместе с родителями, старшей се... Показать все
Рождение ребёнка
26.08.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пенкин Михаил Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пенкин Михаил Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
06.06.1977
Москва, город федерального значения Москва