Пенкина (Некрасова) Евгения Павловна
Место рождения
Дата рождения25.11.1916
Дата смерти06.06.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1916
Евгения Некрасова (в замужестве Пенкина), 1916 г.р., из семьи расстрелянного большевиками 16 марта 1930 г. крестьянина-единоличника (на самом деле, - купца II гильдии), род. в дер. Дедово Зубцовского ... Показать все
Рождение ребёнка
25.07.1939
Дочь: Скворцова Тамара Михайловна
Отец ребёнка: Пенкин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Поплавская Маргарита Михайловна
Отец ребёнка: Пенкин Михаил Иванович
аргарита Пенкина (в замужестве Поплавская), 1941 г.р., родилась в Москве, детство и юность прошли в одной из комнат московской коммуналки с плесенью на стенах, где жила вместе с родителями, старшей се... Показать все
Рождение ребёнка
26.08.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пенкин Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.06.1977