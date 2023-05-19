Поплавская (Пенкина) Маргарита Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1941
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец: Пенкин Михаил Иванович
Мать: Пенкина Евгения Павловна
аргарита Пенкина (в замужестве Поплавская), 1941 г.р., родилась в Москве, детство и юность прошли в одной из комнат московской коммуналки с плесенью на стенах, где жила вместе с родителями, старшей се... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Поплавский Владимир Вячеславович
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно