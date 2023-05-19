Поплавская (Пенкина) Маргарита Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поплавская (Пенкина) Маргарита Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1916 г.р.

Муж

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛА
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Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Пенкин Михаил Иванович

Мать: Пенкина Евгения Павловна

аргарита Пенкина (в замужестве Поплавская), 1941 г.р., родилась в Москве, детство и юность прошли в одной из комнат московской коммуналки с плесенью на стенах, где жила вместе с родителями, старшей се... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Поплавский Владимир Вячеславович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поплавский Владимир Вячеславович

Смерть
Неизвестно