Пенкин Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пенкин Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1916 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.07.1939

Дочь: Скворцова Тамара Михайловна

Мать ребёнка: Пенкина Евгения Павловна

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Поплавская Маргарита Михайловна

Мать ребёнка: Пенкина Евгения Павловна

аргарита Пенкина (в замужестве Поплавская), 1941 г.р., родилась в Москве, детство и юность прошли в одной из комнат московской коммуналки с плесенью на стенах, где жила вместе с родителями, старшей се... Показать все
Рождение ребёнка
26.08.1945

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Мать ребёнка: Пенкина Евгения Павловна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пенкина Евгения Павловна

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1974