Пенкин Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.07.1939
Дочь: Скворцова Тамара Михайловна
Мать ребёнка: Пенкина Евгения Павловна
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Поплавская Маргарита Михайловна
Мать ребёнка: Пенкина Евгения Павловна
аргарита Пенкина (в замужестве Поплавская), 1941 г.р., родилась в Москве, детство и юность прошли в одной из комнат московской коммуналки с плесенью на стенах, где жила вместе с родителями, старшей се... Показать все
Рождение ребёнка
26.08.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пенкина Евгения Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пенкина Евгения Павловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1974