Некрасова (Стогова) Дарья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Стогова) Дарья Михайловна

Место рождения

Бубновская волость,Берниково, Зубцов

Дата рождения

1885

Дата смерти

1938

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Стогов Михаил Андреевич

Мать: Стогова Агафья Александрова

Бубновская волость,Берниково, Зубцов
Дарья Стогова (в замужестве Некрасова-Каськова), 1880-х гг. р., из крестьянской семьи, жена купца II гильдии Павла Алексеевича, мать четверых детей; до 1930 г. жила в Тверской губ., уездном городе Зуб... Показать все
Бракосочетание
23.07.1907

Муж: Некрасов-Коськов Павел Алексеевич

Рождение ребёнка
05.06.1908

Сын: Некрасов-Коськов Владимир Павлович

Отец ребёнка: Некрасов-Коськов Павел Алексеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
30.08.1911

Сын: Некрасов-Коськов Сергей Павлович

Отец ребёнка: Некрасов-Коськов Павел Алексеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.11.1916

Дочь: Пенкина Евгения Павловна

Отец ребёнка: Некрасов-Коськов Павел Алексеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Евгения Некрасова (в замужестве Пенкина), 1916 г.р., из семьи расстрелянного большевиками 16 марта 1930 г. крестьянина-единоличника (на самом деле, - купца II гильдии), род. в дер. Дедово Зубцовского ... Показать все
Рождение ребёнка
09.11.1921

Дочь: Валентина Павловна

Отец ребёнка: Некрасов-Коськов Павел Алексеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Электросталь, Электросталь, Московская область
Смерть
1938
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