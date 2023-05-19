Некрасова (Стогова) Дарья Михайловна
Место рожденияБубновская волость,Берниково, Зубцов
Дата рождения1885
Дата смерти1938
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Бубновская волость,Берниково, Зубцов
Дарья Стогова (в замужестве Некрасова-Каськова), 1880-х гг. р., из крестьянской семьи, жена купца II гильдии Павла Алексеевича, мать четверых детей; до 1930 г. жила в Тверской губ., уездном городе Зуб... Показать все
Бракосочетание
23.07.1907
Рождение ребёнка
05.06.1908
Сын: Некрасов-Коськов Владимир Павлович
Отец ребёнка: Некрасов-Коськов Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
30.08.1911
Сын: Некрасов-Коськов Сергей Павлович
Отец ребёнка: Некрасов-Коськов Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
25.11.1916
Дочь: Пенкина Евгения Павловна
Отец ребёнка: Некрасов-Коськов Павел Алексеевич
Евгения Некрасова (в замужестве Пенкина), 1916 г.р., из семьи расстрелянного большевиками 16 марта 1930 г. крестьянина-единоличника (на самом деле, - купца II гильдии), род. в дер. Дедово Зубцовского ... Показать все
Рождение ребёнка
09.11.1921
Дочь: Валентина Павловна
Отец ребёнка: Некрасов-Коськов Павел Алексеевич
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Электросталь, Электросталь, Московская область
Смерть
1938