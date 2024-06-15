Стогова Агафья Александрова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Стогова Агафья Александрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баженова (Стогова) Анна Михайловна

Отец ребёнка: Стогов Михаил Андреевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стогов Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
1867

Сын: Стогов Павел Михайлович

Отец ребёнка: Стогов Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
1873

Сын: Стогов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Стогов Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
03.03.1882

Дочь: Овчинникова (Стогова) Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Стогов Михаил Андреевич

Берниково, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Некрасова (Стогова) Дарья Михайловна

Отец ребёнка: Стогов Михаил Андреевич

Берниково, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Дарья Стогова (в замужестве Некрасова-Каськова), 1880-х гг. р., из крестьянской семьи, жена купца II гильдии Павла Алексеевича, мать четверых детей; до 1930 г. жила в Тверской губ., уездном городе Зуб... Показать все
Рождение ребёнка
24.03.1887

Сын: Стогов Гавриил Михайлович

Отец ребёнка: Стогов Михаил Андреевич

Берниково, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Цыбина (Стогова) Марфа Михайловна

Отец ребёнка: Стогов Михаил Андреевич

Берниково, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

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