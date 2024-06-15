Стогова Агафья Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баженова (Стогова) Анна Михайловна
Отец ребёнка: Стогов Михаил Андреевич
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1867
Отец ребёнка: Стогов Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
1873
Сын: Стогов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Стогов Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
03.03.1882
Дочь: Овчинникова (Стогова) Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Стогов Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Некрасова (Стогова) Дарья Михайловна
Отец ребёнка: Стогов Михаил Андреевич
Дарья Стогова (в замужестве Некрасова-Каськова), 1880-х гг. р., из крестьянской семьи, жена купца II гильдии Павла Алексеевича, мать четверых детей; до 1930 г. жила в Тверской губ., уездном городе Зуб... Показать все
Рождение ребёнка
24.03.1887
Сын: Стогов Гавриил Михайлович
Отец ребёнка: Стогов Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Цыбина (Стогова) Марфа Михайловна
Отец ребёнка: Стогов Михаил Андреевич