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Некрасов-Коськов Сергей Павлович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

30.08.1911

Дата смерти

1953

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1911

Отец: Некрасов-Коськов Павел Алексеевич

Мать: Некрасова Дарья Михайловна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1944

Дочь: Бикезина Галина Сергеевна

Мать ребёнка: Некрасова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Александра Сергеевна

Мать ребёнка: Некрасова Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Анна Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Электросталь, Электросталь, Московская область
Смерть
1953