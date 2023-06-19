Некрасов-Коськов Сергей Павлович
Место рождения
Дата рождения30.08.1911
Дата смерти1953
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1911
Рождение ребёнка
1944
Дочь: Бикезина Галина Сергеевна
Мать ребёнка: Некрасова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Александра Сергеевна
Мать ребёнка: Некрасова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Некрасова Анна Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Электросталь, Электросталь, Московская область
Смерть
1953