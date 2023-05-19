Некрасова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1944

Дочь: Бикезина Галина Сергеевна

Отец ребёнка: Некрасов-Коськов Сергей Павлович

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Некрасов-Коськов Сергей Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов-Коськов Сергей Павлович

Смерть
Неизвестно