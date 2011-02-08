Алиев Султан Магомедбегович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алиев Султан Магомедбегович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1984

Отец: Алиев Магомедбег Шапиевич

Мать: Шейхмагомедова Сайгибат Омаровна

Рождение ребёнка
08.02.2011

Дочь: Алиева Марьям Султановна

Мать ребёнка: Курбанова Асият Мурадовна

Рождение ребёнка
21.05.2011

Дочь: Алиева Халима Султановна

Мать ребёнка: Заира

Рождение ребёнка
24.05.2019

Дочь: Алиев Шапи Султанович

Мать ребёнка: Курбанова Асият Мурадовна

Рождение ребёнка
13.06.2020

Дочь: Алиева Хадижа Султановна

Мать ребёнка: Курбанова Асият Мурадовна

Рождение ребёнка
29.06.2021

Дочь: Алиева Ханна Султановна

Мать ребёнка: Курбанова Асият Мурадовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заира

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курбанова Асият Мурадовна

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