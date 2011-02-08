Алиев Султан Магомедбегович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1984
Рождение ребёнка
08.02.2011
Дочь: Алиева Марьям Султановна
Мать ребёнка: Курбанова Асият Мурадовна
Рождение ребёнка
21.05.2011
Дочь: Алиева Халима Султановна
Мать ребёнка: Заира
Рождение ребёнка
24.05.2019
Дочь: Алиев Шапи Султанович
Мать ребёнка: Курбанова Асият Мурадовна
Рождение ребёнка
13.06.2020
Дочь: Алиева Хадижа Султановна
Мать ребёнка: Курбанова Асият Мурадовна
Рождение ребёнка
29.06.2021
Дочь: Алиева Ханна Султановна
Мать ребёнка: Курбанова Асият Мурадовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Заира
Бракосочетание
Неизвестно