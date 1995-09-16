Шейхмагомедова Сайгибат Омаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шейхмагомедова Сайгибат Омаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1962

Пол

Женский

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1962

Отец: Шейхмагомедов Омар

Мать: Г1унайзат

Рождение ребёнка
17.09.1984

Сын: Алиев Султан Магомедбегович

Отец ребёнка: Алиев Магомедбег Шапиевич

Рождение ребёнка
22.01.1986

Дочь: Алиева Нурият Магомедбеговна

Отец ребёнка: Алиев Магомедбег Шапиевич

Рождение ребёнка
16.09.1995

Дочь: Алиева Аминат Магомедбеговна

Отец ребёнка: Алиев Магомедбег Шапиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алиев Магомедбег Шапиевич

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