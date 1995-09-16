Шейхмагомедова Сайгибат Омаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1962
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1962
Отец: Шейхмагомедов Омар
Мать: Г1унайзат
Рождение ребёнка
17.09.1984
Сын: Алиев Султан Магомедбегович
Отец ребёнка: Алиев Магомедбег Шапиевич
Рождение ребёнка
22.01.1986
Дочь: Алиева Нурият Магомедбеговна
Отец ребёнка: Алиев Магомедбег Шапиевич
Рождение ребёнка
16.09.1995
Дочь: Алиева Аминат Магомедбеговна
Отец ребёнка: Алиев Магомедбег Шапиевич
Бракосочетание
Неизвестно