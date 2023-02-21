Алиев Магомедбег Шапиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алиев Магомедбег Шапиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1962

Отец: Алиев Шапи Алиевич

Мать: Баачилова Зульхижат Баачиловна

Рождение ребёнка
17.09.1984

Сын: Алиев Султан Магомедбегович

Мать ребёнка: Шейхмагомедова Сайгибат Омаровна

Рождение ребёнка
22.01.1986

Дочь: Алиева Нурият Магомедбеговна

Мать ребёнка: Шейхмагомедова Сайгибат Омаровна

Рождение ребёнка
16.09.1995

Дочь: Алиева Аминат Магомедбеговна

Мать ребёнка: Шейхмагомедова Сайгибат Омаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шейхмагомедова Сайгибат Омаровна

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