Алиев Магомедбег Шапиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1962
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1962
Отец: Алиев Шапи Алиевич
Рождение ребёнка
17.09.1984
Сын: Алиев Султан Магомедбегович
Мать ребёнка: Шейхмагомедова Сайгибат Омаровна
Рождение ребёнка
22.01.1986
Дочь: Алиева Нурият Магомедбеговна
Мать ребёнка: Шейхмагомедова Сайгибат Омаровна
Рождение ребёнка
16.09.1995
Дочь: Алиева Аминат Магомедбеговна
Мать ребёнка: Шейхмагомедова Сайгибат Омаровна
Бракосочетание
Неизвестно