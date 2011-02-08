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Алиева Марьям Султановна
Алиева Марьям Султановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.02.2011
Пол
Женский
Отец
Алиев Султан Магомедбегович
1984 г.р.
Мать
Курбанова Асият Мурадовна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.2011
Отец:
Алиев Султан Магомедбегович
Мать:
Курбанова Асият Мурадовна
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