Курбанова Асият Мурадовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.02.2011
Дочь: Алиева Марьям Султановна
Отец ребёнка: Алиев Султан Магомедбегович
Рождение ребёнка
24.05.2019
Дочь: Алиев Шапи Султанович
Отец ребёнка: Алиев Султан Магомедбегович
Рождение ребёнка
13.06.2020
Дочь: Алиева Хадижа Султановна
Отец ребёнка: Алиев Султан Магомедбегович
Рождение ребёнка
29.06.2021
Дочь: Алиева Ханна Султановна
Отец ребёнка: Алиев Султан Магомедбегович
Бракосочетание
Неизвестно