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Костенич Максим Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ГЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1971

Отец: Костенич Анатолий Николаевич

Мать: Феттер Валентина Анатольевна

Рождение ребёнка
05.08.1995

Дочь: Брежная Елизавета Максимовна

Мать ребёнка: Яцковская Галина

Рождение ребёнка
22.08.2000

Дочь: Костенич Софья Максимовна

Мать ребёнка: Яцковская Галина

Развод
04.08.2003

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яцковская Галина

Развод
Неизвестно

Жена: Яцковская Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна