Костенич Максим Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1971
ПолМужской
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1971
Рождение ребёнка
05.08.1995
Дочь: Брежная Елизавета Максимовна
Мать ребёнка: Яцковская Галина
Рождение ребёнка
22.08.2000
Дочь: Костенич Софья Максимовна
Мать ребёнка: Яцковская Галина
Развод
04.08.2003
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Яцковская Галина
Развод
Неизвестно
Жена: Яцковская Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна