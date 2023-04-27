Костенич Анатолий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.10.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
28.10.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.04.1971
Сын: Костенич Максим Анатольевич
Мать ребёнка: Феттер Валентина Анатольевна
Рождение ребёнка
08.05.1978
Дочь: Алиева Людмила Анатольевна
Мать ребёнка: Феттер Валентина Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно