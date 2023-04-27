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Костенич Анатолий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.?

Пол

Мужской

Добавил:

ГЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.04.1971

Сын: Костенич Максим Анатольевич

Мать ребёнка: Феттер Валентина Анатольевна

Рождение ребёнка
08.05.1978

Дочь: Алиева Людмила Анатольевна

Мать ребёнка: Феттер Валентина Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феттер Валентина Анатольевна