Феттер Валентина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феттер Валентина Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костенич Анатолий Николаевич

Рождение ребёнка
22.04.1971

Сын: Костенич Максим Анатольевич

Отец ребёнка: Костенич Анатолий Николаевич

Рождение ребёнка
08.05.1978

Дочь: Алиева (Костенич) Людмила Анатольевна

Отец ребёнка: Костенич Анатолий Николаевич

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