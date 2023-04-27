Феттер Валентина Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.04.1971
Сын: Костенич Максим Анатольевич
Отец ребёнка: Костенич Анатолий Николаевич
Рождение ребёнка
08.05.1978
Дочь: Алиева (Костенич) Людмила Анатольевна
Отец ребёнка: Костенич Анатолий Николаевич