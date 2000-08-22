Костенич Софья Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костенич Софья Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.2000

Пол

Женский

Добавил:

ГЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.2000

Отец: Костенич Максим Анатольевич

Мать: Яцковская Галина