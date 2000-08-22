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Костенич Софья Максимовна
Костенич Софья Максимовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.08.2000
Пол
Женский
Отец
Костенич Максим Анатольевич
1971 г.р.
Мать
Яцковская (Зоська) Галина
1969 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГЯ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.2000
Отец:
Костенич Максим Анатольевич
Мать:
Яцковская Галина
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