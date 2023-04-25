Яцковская (Зоська) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яцковская (Зоська) Галина

Место рождения

Красноярск-66

Дата рождения

02.05.1969

Пол

Женский

Добавил:

ГЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1969

Отец: Зоська Николай Данилович

Мать: Зоська Ангелина Савельевна

Красноярск-66
Рождение ребёнка
05.08.1995

Дочь: Брежная Елизавета Максимовна

Отец ребёнка: Костенич Максим Анатольевич

Рождение ребёнка
22.08.2000

Дочь: Костенич Софья Максимовна

Отец ребёнка: Костенич Максим Анатольевич

Бракосочетание
30.08.2013

Муж: Есть

Батайск, город Батайск, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костенич Максим Анатольевич

Развод
Неизвестно

Муж: Костенич Максим Анатольевич

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