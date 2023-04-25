Яцковская (Зоська) Галина
Место рожденияКрасноярск-66
Дата рождения02.05.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1969
Красноярск-66
Рождение ребёнка
05.08.1995
Дочь: Брежная Елизавета Максимовна
Отец ребёнка: Костенич Максим Анатольевич
Рождение ребёнка
22.08.2000
Дочь: Костенич Софья Максимовна
Отец ребёнка: Костенич Максим Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно