Зоська Николай Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1947
Дата смерти27.03.1999
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1947
Отец: Данил
Мать: Зоська Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
02.05.1969
Дочь: Яцковская (Зоська) Галина
Мать ребёнка: Зоська (Салова) Ангелина Савельевна
Рождение ребёнка
03.11.1973
Дочь: Мах (Зоська) Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Зоська (Салова) Ангелина Савельевна
Смерть
27.03.1999