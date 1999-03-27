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Зоська Николай Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1947

Дата смерти

27.03.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ГЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1947

Отец: Данил

Мать: Зоська Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
02.05.1969

Дочь: Яцковская (Зоська) Галина

Мать ребёнка: Зоська (Салова) Ангелина Савельевна

Рождение ребёнка
03.11.1973

Дочь: Мах (Зоська) Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Зоська (Салова) Ангелина Савельевна

Смерть
27.03.1999

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