Суровцовъ Петръ
Место рождения
Дата рождения1758
Дата смерти06.09.1842
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Суровцовъ Иванъ
Мать: Суровцова Домна
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Басалаева Авдотья
Мать ребёнка: Суровцова Лукерья
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Ксения
Мать ребёнка: Суровцова Лукерья
Рождение ребёнка
1798
Сын: Тимофей
Мать ребёнка: Суровцова Марья
Рождение ребёнка
22.02.1805
Дочь: Денисова Серкова Марина
Мать ребёнка: Суровцова Марья
Рождение ребёнка
22.12.1807
Дочь: Федосеева Настасья
Мать ребёнка: Горшенина, Суровцова Мавра
Рождение ребёнка
13.05.1809
Сын: Суровцовъ Андрей
Мать ребёнка: Горшенина, Суровцова Мавра
Рождение ребёнка
22.05.1810
Дочь: Латышева Федосья
Мать ребёнка: Горшенина, Суровцова Мавра
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Суровцова Лукерья
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Суровцова Марья
Смерть
06.09.1842