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Суровцовъ Петръ

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Место рождения

Суриха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1758

Дата смерти

06.09.1842

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Суровцовъ Иванъ

Мать: Суровцова Домна

Суриха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Басалаева Авдотья

Мать ребёнка: Суровцова Лукерья

Суриха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Ксения

Мать ребёнка: Суровцова Лукерья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1798

Сын: Тимофей

Мать ребёнка: Суровцова Марья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.02.1805

Дочь: Денисова Серкова Марина

Мать ребёнка: Суровцова Марья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.12.1807

Дочь: Федосеева Настасья

Мать ребёнка: Горшенина, Суровцова Мавра

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.05.1809

Сын: Суровцовъ Андрей

Мать ребёнка: Горшенина, Суровцова Мавра

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.05.1810

Дочь: Латышева Федосья

Мать ребёнка: Горшенина, Суровцова Мавра

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суровцова Лукерья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горшенина, Суровцова Мавра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суровцова Марья

Смерть
06.09.1842
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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