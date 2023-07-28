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Суровцовъ Иванъ

Место рождения

Суриха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1737

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Лаврентий

Мать: Устинья Исакова

Суриха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Суровцова Домна

Суриха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Суровцовъ Петръ

Мать ребёнка: Суровцова Домна

Суриха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Ксения

Мать ребёнка: Суровцова Домна

Суриха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Суровцова Домна

Суриха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Суровцовъ Иванъ

Мать ребёнка: Суровцова Домна

Суриха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суровцова Домна