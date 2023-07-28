Суровцовъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения1737
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Лаврентий
Мать: Устинья Исакова
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Суровцова Домна
Рождение ребёнка
1758
Сын: Суровцовъ Петръ
Мать ребёнка: Суровцова Домна
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Ксения
Мать ребёнка: Суровцова Домна
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Суровцова Домна
Рождение ребёнка
1773
Сын: Суровцовъ Иванъ
Мать ребёнка: Суровцова Домна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Суровцова Домна