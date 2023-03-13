Суровцова Домна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Романъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Суровцовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1758
Сын: Суровцовъ Петръ
Отец ребёнка: Суровцовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Суровцовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Суровцовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1773
Сын: Суровцовъ Иванъ
Отец ребёнка: Суровцовъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Суровцовъ Иванъ