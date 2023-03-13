Суровцова Домна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суровцова Домна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Романъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Суровцовъ Иванъ

Суриха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Суровцовъ Петръ

Отец ребёнка: Суровцовъ Иванъ

Суриха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Суровцовъ Иванъ

Суриха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Суровцовъ Иванъ

Суриха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Суровцовъ Иванъ

Отец ребёнка: Суровцовъ Иванъ

Суриха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суровцовъ Иванъ

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