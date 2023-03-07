Латышева (Суровцова) Федосья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Латышева (Суровцова) Федосья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

22.05.1810

Дата смерти

1901

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1810

Отец: Суровцовъ Петръ

Мать: Горшенина, Суровцова Мавра

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1835

Дочь: Евгения

Отец ребёнка: Латышевъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.05.1836

Дочь: Гудомарова Пелагея

Отец ребёнка: Латышевъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.09.1838

Дочь: Юрина Надежда

Отец ребёнка: Латышевъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Латышевъ Михаилъ

Смерть
1901
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ старости
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