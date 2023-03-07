Латышева (Суровцова) Федосья
Место рождения
Дата рождения22.05.1810
Дата смерти1901
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1810
Отец: Суровцовъ Петръ
Рождение ребёнка
01.01.1835
Дочь: Евгения
Отец ребёнка: Латышевъ Михаилъ
Рождение ребёнка
03.05.1836
Дочь: Гудомарова Пелагея
Отец ребёнка: Латышевъ Михаилъ
Рождение ребёнка
09.09.1838
Дочь: Юрина Надежда
Отец ребёнка: Латышевъ Михаилъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Латышевъ Михаилъ
Смерть
1901
Причина смерти: Отъ старости