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Латышевъ Михаилъ

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

05.11.1809

Дата смерти

22.12.1861

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1809

Отец: Латышевъ Андрей

Мать: Латышева Матрена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1835

Дочь: Евгения

Мать ребёнка: Латышева Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.05.1836

Дочь: Гудомарова Пелагея

Мать ребёнка: Латышева Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.09.1838

Дочь: Юрина Надежда

Мать ребёнка: Латышева Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Латышева Федосья

Смерть
22.12.1861
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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