Латышевъ Михаилъ
Место рождения
Дата рождения05.11.1809
Дата смерти22.12.1861
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1809
Отец: Латышевъ Андрей
Мать: Латышева Матрена
Рождение ребёнка
01.01.1835
Дочь: Евгения
Мать ребёнка: Латышева Федосья
Рождение ребёнка
03.05.1836
Дочь: Гудомарова Пелагея
Мать ребёнка: Латышева Федосья
Рождение ребёнка
09.09.1838
Дочь: Юрина Надежда
Мать ребёнка: Латышева Федосья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Латышева Федосья
Смерть
22.12.1861