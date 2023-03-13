Суровцова Лукерья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуровцова Лукерья

Суровцова Лукерья

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

1792

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Федорова

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Басалаева Авдотья

Отец ребёнка: Суровцовъ Петръ

Суриха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Суровцовъ Петръ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суровцовъ Петръ

Смерть
1792
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close