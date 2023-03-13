Суровцова Лукерья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смерти1792
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Федорова
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Басалаева Авдотья
Отец ребёнка: Суровцовъ Петръ
Суриха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Суровцовъ Петръ
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Суровцовъ Петръ
Смерть
1792