Сперанский Федор Михайлович
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Бракосочетание
23.01.1877
Рождение ребёнка
02.12.1877
Дочь: Востокова Евгения Федоровна
Мать ребёнка: Сперанская Людмила Александровна
Рождение ребёнка
16.12.1880
Дочь: Державина Мария Федоровна
Мать ребёнка: Сперанская Людмила Александровна
Рождение ребёнка
22.10.1881
Сын: Сперанский Михаил Федорович
Мать ребёнка: Сперанская Людмила Александровна
Рождение ребёнка
21.11.1882
Сын: Сперанский Всеволод Федорович
Мать ребёнка: Сперанская Людмила Александровна
Рождение ребёнка
03.07.1891
Дочь: Голованова Екатерина Федоровна
Мать ребёнка: Сперанская Людмила Александровна
Смерть
Неизвестно