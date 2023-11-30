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Сперанский Федор Михайлович

Место рождения

Нижняя Туарма, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Сперанский Михаил Михайлович

Мать: Сперанская Пелагея Тимофеевна

Нижняя Туарма, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
23.01.1877

Жена: Сперанская Людмила Александровна

Рождение ребёнка
02.12.1877

Дочь: Востокова Евгения Федоровна

Мать ребёнка: Сперанская Людмила Александровна

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
16.12.1880

Дочь: Державина Мария Федоровна

Мать ребёнка: Сперанская Людмила Александровна

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
22.10.1881

Сын: Сперанский Михаил Федорович

Мать ребёнка: Сперанская Людмила Александровна

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
21.11.1882

Сын: Сперанский Всеволод Федорович

Мать ребёнка: Сперанская Людмила Александровна

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
03.07.1891

Дочь: Голованова Екатерина Федоровна

Мать ребёнка: Сперанская Людмила Александровна

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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