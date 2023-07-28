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Сперанский Михаил Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Сперанский Михаил

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сперанская Пелагея Тимофеевна

Рождение ребёнка
1853

Сын: Сперанский Федор Михайлович

Мать ребёнка: Сперанская Пелагея Тимофеевна

Нижняя Туарма, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Архангельская (Сперанская) Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Сперанская Пелагея Тимофеевна

Нижняя Туарма, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Алексеевская (Сперанская) Александра Михайловна

Мать ребёнка: Сперанская Пелагея Тимофеевна

Нижняя Туарма, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Сперанский Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Сперанская Пелагея Тимофеевна

Малая Хомутерь, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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