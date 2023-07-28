Сперанский Михаил Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Сперанский Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1853
Сын: Сперанский Федор Михайлович
Мать ребёнка: Сперанская Пелагея Тимофеевна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Архангельская (Сперанская) Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Сперанская Пелагея Тимофеевна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Алексеевская (Сперанская) Александра Михайловна
Мать ребёнка: Сперанская Пелагея Тимофеевна
Рождение ребёнка
1863
Сын: Сперанский Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Сперанская Пелагея Тимофеевна
Малая Хомутерь, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно