Сперанская Пелагея Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Тимофей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1853
Сын: Сперанский Федор Михайлович
Отец ребёнка: Сперанский Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Архангельская (Сперанская) Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Сперанский Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Алексеевская (Сперанская) Александра Михайловна
Отец ребёнка: Сперанский Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
1863
Сын: Сперанский Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Сперанский Михаил Михайлович
Малая Хомутерь, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно