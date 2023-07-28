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Сперанская Пелагея Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Тимофей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сперанский Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
1853

Сын: Сперанский Федор Михайлович

Отец ребёнка: Сперанский Михаил Михайлович

Нижняя Туарма, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Архангельская (Сперанская) Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Сперанский Михаил Михайлович

Нижняя Туарма, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Алексеевская (Сперанская) Александра Михайловна

Отец ребёнка: Сперанский Михаил Михайлович

Нижняя Туарма, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Сперанский Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Сперанский Михаил Михайлович

Малая Хомутерь, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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